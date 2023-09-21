Крымчанин пытался задушить полицейского

В Красноперекопске мужчина пытался задушить участкового, приехавшего гасить семейный конфликт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин, изрядно приняв на грудь решил выяснить отношения с бывшей женой. Но дверь ему не открыли, тогда он начал ломиться к соседям – те вызвали полицию.

Прибывший участковый начал с успокаивающих разговоров, получил в ответ заявление, что пьяный неадекват в совершенстве владеет стрелковым оружием, но оценить степень угрозы не успел: собеседник бросился на него, повалил, вытащил из кобуры табельный пистоле и направил на полицейского, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Участковый сумел выбить пистолет, но освободиться от «объятий» дебошира не смог: когда подоспела помощь, тот уже душил стража порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ – нападение на сотрудника полиции, исполняющего служебные обязанности. Крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Красноперекопск, Олег Яковенко

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