Просто выборы: в Польше выставили счет Украине, Киев сдает назад

В Польше заявили, что Киеву пора не только просить помощи, но и начать платить по счетам. И выставили счет на сумму свыше 100 млрд злотых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатива принадлежит депутату сейма Польши Кшиштофу Босаку. Он заявил, что несказанно возмущен тем, как Украина отблагодарила соседей за систематическую поддержку в противостоянии с Россией – пожаловалась в ВТО. Он посчитал размер финансовой помощи Варшавы Киеву по разным направлением: например, военную поддержку депутат оценил в 14 млрд злотых, а затраты на содержание украинских беженцев – в 71 млрд. Общая сумма составила 101,3 млрд злотых или 253 млн долларов.

Между тем, по данным telegram- канала «Резидент», жесткая позиция Варшавы по вопросам поставок украинской сельхозпродукции связана с грядущими выборами, которые состоятся в Польше в октябре. По информации источников, на неофициальной встрече в США польская сторона предложила Киеву пойти на полные уступки до завершения выборной кампании, чтобы правящая партия смогла удержать власть, пообещав в дальнейшем ввести послабления на ввоз зерна из Украины.

И действительно: на Украине уже начали информационный отход из клинча с Польшей. Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что конфликт на самом деле нет – это все на ровном месте, якобы, раздувает российская пропаганда , а Украина и Польша смогут договориться о решении конфликта по импорту зерна, и поддержка со стороны Варшавы продолжится.

Напомним, в рамках «отсутствующего конфликта» Украина подала жалобу на Польшу в ВТО, в ответ польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может потопить спасателя и отменил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, сославшись на нехватку времени. А премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет снабжать оружием Украину, поскольку оно необходимо ей самой.

Варшава, Платон Ефимчук

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