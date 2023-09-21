В Крыму ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Республике Крым в августе 2023 года ускорилась до 6,4% после 5,1% в июле. Основной причиной выступило, как и месяцем ранее, ослабление рубля. Об этом сообщает Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБ РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ускорился рост цен на апельсины, лимоны, бананы и груши, а яблоки в годовом выражении дешевели медленнее, чем в июле. Это объясняется также эффектом низкой сравнительной базы прошлого года – в августе 2022 года цены на эту продукцию существенно снизились. Тогда фруктов на рынках региона стало больше благодаря расширению импортных поставок на фоне отмены запрета на их ввоз.

В сфере животноводства выросли расходы на импортные кормовые добавки и обслуживание иностранного оборудования. В результате ускорился рост цен на мясо птицы, свинину и говядину. Из-за подорожания сырья увеличились годовые темпы прироста цен на фарш и колбасные изделия.

Рост цен на бензин и дизель в Крыму продолжил ускоряться. Причина остается прежней – повышение оптовых цен вслед за удорожанием топлива на мировом рынке, а также отсутствие в регионе АЗС крупных нефтяных компаний.

В августе отмечено ускорение роста цен на медицинские товары, что объясняется подорожанием импортных медикаментов и сырья для производства отечественной фармпродукции на фоне ослабления рубля.

Симферополь, Лиана Макоба

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