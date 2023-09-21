Прецедент: в Крыму пенсионеры добились сноса спортплощадки

В Симферополе демонтируют спортивную площадку, мешающую пенсионерам. Об этом сообщил заместитель директора АНО ЖКХ Контроль в Крыму Олег Бышук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спорную площадку установили во дворе одного из домов на улице 1-й Конной Армии. Жильцы тут же начали жаловаться на постоянные детские крики и удары мяча. Поскольку их обращения сначала игнорировались, обитали дома просто закрыли площадку на замок.

«Дети, играя на площадке, мячом бьют по металлической сетке, которой огорожена площадка, пенсионеры не могут нормально отдыхать, спать, их жизнь стала намного тяжелее, – рассказал Бышук. – Площадку будут демонтировать, на воротах висит здоровенная цепь с замком, который тяжело даже спилить. То есть, жильцы закрыли площадку, чтобы спокойно жить дальше в своем дворе».

Ситуация неоднозначная. С одной стороны, дети остались без спортивной площадки и возможности с пользой проводить свободное время. С другой, практика втыкать детские и спортивные площадки прямо под окнами жилых домов значительно ухудшает условия жизни, так как жильцы получают источник круглосуточного шума: днем на них резвятся дети, вечером взрослые, а по ночам – любители горячительного.

Специалисты по городскому развитию давно заявляют, что все шумные активности, включая спортивные и детские площадки не должны располагаться во дворах жилых домов – их нужно выносить в общественные зоны за пределы массовой застройки. Однако ситуация не меняется.

Симферопольская история может стать прецедентом, заставляющим пересмотреть старые схемы.

Симферополь, Лиана Макоба

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