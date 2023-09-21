Заматывайте пластырем: в Керчи отказались оперировать ребенка со сложным переломом

В Керчи отказались оперировать ребенка со сложным переломом указательного пальца ноги.

По словам матери 12-летней девочки, когда дочь получила травму, ее привезли в городскую больницу и сделали снимок. Посмотрев его, врачи сказали ждать неделю, так как перелом сложный, оскольчатый и оперировать сразу почему-то нельзя.

Через 5 дней ребенка снова привезли в больницу. По словам матери приема ждали несколько часов, а потом врач заявил: «Не вижу смысла оперировать, заматывайте лейкопластырем, оттягивая палец на себя». И показал как.

«Дочь взвыла от боли, покатились слезы, – цитирует мать девочки telegram-канал «МыКЕРЧЬ.РФ». – Я говорю, ну вот же: сустав осколком даже кожу пробил, сместился, как так? А он говорит: если Вы думаете, что умнее, езжайте в РДКБ в Симферополь, там и оперируйтесь. С подтекстом: что хотите, то и делайте».

Родители обзвонили знакомых, добились направления и поехали в крымскую столицу.

«Врач РДКБ с ужасом смотрит снимок и спрашивает, почему сразу не оперировали? – рассказывает мать. – Говорю: сказали ждать.. Экстренно – анализы, катетер и прочее. Через 1,5 часа уже поехала в операционную. В итоге – удалили середину сустава, боковинки посадили на спицы, зашили, 11 числа забрала домой. Ходит на костылях, дотрагиваться до пола нельзя, перебинтовка каждый день, швы, спицы наружу торчат. Чувствительность сохранена, в первых числах октября ехать туда на снимок, смотреть как идет нарост костной мозоли...».

Написала ли она жалобу в Минздрав и ФОМС, не сообщается.

Керчь, Лиана Макоба

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