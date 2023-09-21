Севастопольские депутаты не собираются менять свои «Тойоты» на российские автомобили

Депутаты Законодательного собрания Севастополя не собираются менять свои «Тойоты» на российские автомобили.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты Госдумы намерены перейти на использование отечественных автомобилей марок «Москвич», «Лада» и «Аурус». По словам главы нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, процесс должен начаться этой осенью.

В Заксобрании Севастополя инициативу федералов поддерживают, но менять свои японские авто на российские не хотят.

«Сейчас в севастопольском парламенте три автомобиля Тойота Камри. Подчеркну, что все эти иномарки российской сборки. Их мы закупили два года назад. В нашем автопарке также есть отечественный УАЗ «Патриот», – заявил глава севастопольского парламента Владимир Немцев. – Все автомобили на ходу и пока замены не требуют. Считаю, что на данный момент нецелесообразно тратить бюджетные средства на приобретение новых транспортных средств».

Севастополь, Олег Яковенко

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