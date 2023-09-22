Жители Херсонщины и Донбасса призваны обеспечить стабильность турсферы Крыма

Заявки на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ подали более 3 тысяч компаний, работающих в туристической сфере Крыма. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Начать выплаты обещают после проверки всех предоставленных документов. Напомним, главным условием было сохранение трудового коллектива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительные мер поддержки крымского турбизнеса обсуждались на совещании с участием министра экономического развития России Максима Решетникова.

В очередной раз был поднят вопрос круглогодичной загрузки средств размещения. Теперь это предлагается сделать за счет жителей новых субъектов. Кроме того, снова озвучена тема предоставления льгот по ряду налогов и сборов. Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона, отметил Аксенов.

Предложения должны быть разработаны и переданы в Москву в течение недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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