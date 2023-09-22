Жители севастопольского села не могут добиться восстановления детсада, отданного под рабочее общежитие

Жители севастопольского села Хмельницкого несколько лет не могут добиться восстановления детского сада. На этой неделе вопрос в очередной раз обсуждался в публичном пространстве, но чиновники проблему в упор не видят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Хмельницкое расположено в 4 км к северу от Балаклавы и примерно в 20 км от Севастополя.

Раньше детский сад в селе был, но в 2018 году его здание передали

в распоряжение департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Чиновники долго не могли придумать, что с ним делать: собирались то приют для бездомных открыть, то филиал исправительного учреждения. В итоге здание передали агрофирме «Золотая балка», которая заявила о планах обустроить там общежитие для рабочих.

Кстати, это решение стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении экс-руководителя севастопольского ДИЗО Оксаны Кузнецовой, но других представителей власти ситуация впечатления не произвела.

На днях жители села в очередной раз заявили, что им необходим детский сад. И не только им – учреждение могло бы принимать детей как минимум из пяти ближайших сел.

Однако и. о. директора департамента образования Максим Кривонос в очередной раз ответил, что потребности в детском саду в Хмельницком нет: мл, в селе всего 30 дошкольников, все определены дошкольные заведения других населенных пунктов. Да, ездить далеко, но ведь город оплачивает перевозку. Временные затраты и влияние таких ежедневных путешествий на организм малышей с учетом особенностей местной погоды в департаменте образования серьезными аргументами не считают.

Жители Хмельницкого возразили: дефицит мест в детских садах как раз есть, иначе бы не приходилось детей из одного села развозить по всему городу.

Кроме того, горожане обвинили департамент образования в недальновидности: миграционный поток в Севастополь остается высоким – сельские территории привлекают массу желающих там обустроиться, и острая необходимость в детском саду для Хмельницкого – эти лишь вопрос времени. Восстановить детсад сейчас – значит избежать острой проблемы в недалеком будущем. Но чиновники смотрят в будущее неохотно.

Судя по ответам Максима Кривоноса, позиция департамента сводится к решению проблем по мере их возникновения, пишет ForPost.

Севастополь, Лиана Макоба

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