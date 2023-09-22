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Пятница, 22 сентября 2023, 07:18 мск

Новости Крым

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Над Черным морем сбиты беспилотники

Минувшей ночью пресечена попытка совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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