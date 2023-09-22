В Крыму и Севастополе посчитали жертв купального сезона

С начала купального сезона в Крыму утонули 25 человек, еще 18 удалось спасти.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, больше всего происшествий зафиксировано в Евпатории, Феодосии, Ялте, Алуште, а также в Ленинском районе.

В Севастополе спасено 10 человек, погибли 16, в том числе 1 ребенок.

Практически каждый второй утонувший отправился в воду в нетрезвом состоянии. Остальные решили искупаться в шторм или просто не рассчитали силы и уплыли далеко от берега. Ребенок погиб, так как остался без присмотра.

Симферополь, Олег Яковенко

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