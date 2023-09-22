В Крыму в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Крыму водитель автобуса совершил ДТП, в котором пострадали 6 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, рейсовый автобус, двигающийся по маршруту Симферополь – Евпатория, вблизи села Чеботарка наехал на 62-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. После этого автобус столкнулся с легковушкой.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмами. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура.

Симферополь, Лиана Макоба

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