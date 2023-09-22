Развожаев: На Севастополь может быть совершена еще одна атака

На Севастополь может быть совершена еще одна атака. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Возможна еще одна атака.
Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий.
Всем, кто находится рядом со штабом флота – при звуках сирены, проследовать в укрытия.
На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», – сообщил градоначальник.
И напомнил правила поведения при воздушной тревоге:
«При получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ вещания необходимо:
1. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:
– плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
– перекрыть газ, воду, отключить электричество;
– укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
2. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:
– плотно закрыть окна;
– перекрыть газ, воду, отключить электричество;
– взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
– предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
– оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
– не используя лифт следовать в укрытие.
3. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
– остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
– покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
4. При нахождении на улице:
– использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:
– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
– места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров».
Как уже сообщал «Новый День», сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетный удар. Один из осколков упал возле театра Луначарского.
В 14:12 губернатор объявил отбой ракетной и авиационной опасности, но попросил в центр не выезжать: «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий».
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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