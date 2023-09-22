Развожаев: На Севастополь может быть совершена еще одна атака

На Севастополь может быть совершена еще одна атака. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Возможна еще одна атака.

Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий.

Всем, кто находится рядом со штабом флота – при звуках сирены, проследовать в укрытия.

На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Продолжается наращивание сил и средств», – сообщил градоначальник.

И напомнил правила поведения при воздушной тревоге:

«При получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ вещания необходимо:

1. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы НЕ ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

– плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;

– перекрыть газ, воду, отключить электричество;

– укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

2. При нахождении в многоквартирном доме, если Вы ЗНАЕТЕ о месте нахождения ближайшего укрытия:

– плотно закрыть окна;

– перекрыть газ, воду, отключить электричество;

– взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);

– предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;

– оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;

– не используя лифт следовать в укрытие.

3. При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:

– остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);

– покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

4. При нахождении на улице:

– использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).

ПОМНИТЕ! НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ УКРЫТИЯ:

– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);

– места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов: от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетный удар. Один из осколков упал возле театра Луначарского.

В 14:12 губернатор объявил отбой ракетной и авиационной опасности, но попросил в центр не выезжать: «Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий».

Севастополь, Олег Яковенко

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