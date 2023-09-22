Над Крымом сбили ракеты, в Севастополе тушат штаб флота

Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Подробности не уточняются.

Некоторая информация поступила из Бахчисарая: «Силами ПВО сбита ракета за городом. МЧС ликвидирует возгорание травы от падения обломков», – сообщил глава города Дмитрий Скобликов.

Между тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев подробно докладывает о сложившейся в городе ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетный удар. Один из осколков упал возле театра Луначарского.

«Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб, – заявил градоначальник. – По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали.

Даже выбитых стекол пока не зафиксировано. По моему поручению на месте развернут оперштаб. Идет координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход».

Симферополь, Олег Яковенко

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