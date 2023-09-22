Минобороны прокомментировало атаку на Севастополь: есть погибшие

Министерство обороны РФ официально прокомментировало атаку на Севастополь.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб», – заявили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», гражданское население и инфраструктура, по данным городских властей, не пострадали.

Симферополь, Олег Яковенко

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