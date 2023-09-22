Развожаев: в центре Севастополя выбиты окна, отключены свет, вода и газ

В ходе ракетной атаки на Севастополь выбиты окна в зданиях, расположенных в центре города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетный удар. Один из осколков упал возле театра Луначарского. В штабе флота возник пожар. Один военнослужащий пропал без вести.

«По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали, – рассказал Развожаев. – Дал поручение вице-губернатору Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. Остекление окон уже ведется.

В домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение, электроснабжение, а также снижены параметры водоснабжения. Просьба временно снизить при возможности потребление воды на время, пока ликвидируют возгорание. Как только пожар будет потушен – все будет включено. Прошу набраться терпения».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»