Госдолг Украины в 2024 году превысит собственные доходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в бюджете страны на следующий год заложено совокупных расходов на 3 трлн 108 млрд гривен. При этом собственные доходы планируются в размере 1 трлн 560 млрд.

Разницу собираются покрывать за счет западной помощи и кредитов: предполагается занимать деньги под 5,5% на внешнем рынке и под 19% на внутреннем.

В целом, госдолг Украины составит 105% ВВП – это рекорд для страны, ведущей боевые действия.

Эксперты полагают, что правительству придется урезать финансирование регионов, а это приведет к снижению собираемости налогов и росту протестных настроений.

«Верхушка украинской власти будет подавать такое решение под предлогом того, что как раз на местах и обитают главные коррупционеры в стране, разбазаривающие бюджетные средства в военное время (именно поэтому мы и наблюдаем рост числа скандалов с затратами местных бюджетов на ремонт стадионов, укладку тротуарной плитки, дорог и т.п.), – пишет telegram-канал «Резидент». – Фактически же, Банковая начинает против относительно самостоятельных регионов войну».

Киев, Платон Ефимчук

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