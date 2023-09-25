Привет из Сибири: в Крыму ожидается штормовой ветер

Сибирский антициклон провоцирует в Крыму штормовой ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 28 сентября погода на полуострове будет определяться юго-западной периферией антициклона, сформировавшегося над Сибирью.



В связи с этим сегодня и последующие 3 дня ветер в Крыму будет дуть со скоростью 17 -22 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует шторму.

Могут ломаться ветки деревьев, слетать с крыш шифер и черепица. На море волны будут достигать высоты 10 метров.

Штормовое предупреждение по Крыму на 24-28 сентября.

Вместе с тем, в западных, южных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе отмечается жаркая и сухая погода, что повышает вероятность природных возгораний, а скорость ветра будет провоцировать быстрое распространение огня. Поэтому на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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