Севастопольские чиновники системно обсчитывали детей-инвалидов

Севастопольские чиновники системно обсчитывали семьи детей-инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее прав на получение компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

Женщина является опекуном своего внука, имеющего статус ребенка-инвалида. Согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации ему необходим ортез для ног и туловища.

Бабушка приобрела аппарат самостоятельно за 171 тысячу рублей, однако в Севастопольском региональном отделении Фонда социального страхования РФ неправильно применили методику расчета компенсации и выплатили женщине всего 39 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на ведомство обязанности доплатить опекуну ребенка-инвалида причитающуюся часть стоимости медицинского изделия в размере более 130 тысяч рублей. Ответчик не стал дожидаться решения суда и добровольно перечислили женщине недостающую сумму.

Однако в ходе проверки выяснилось, что этот случай не единичный. После вмешательства прокуратуры еще две семьи получили причитающиеся денежные средства. Кроме того, в законную силу вступили судебные решения еще по трем исковым заявлениям.

Севастополь, Лиана Макоба

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