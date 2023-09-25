Будет громко: севастопольцев предупредили о взрывах в центре города

Жителей Севастополя предупредили о взрывах в центре в города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строители ведут демонтаж аварийных конструкций в здании штаба Черноморского флота. И раздающиеся сегодня громкие и глухие звуки в центре города – результат их работы.

По словам губернатора Михаила Развожаева, демонтаж будет проводиться примерно до 14:00 понедельника. Работы включают в себя и контролируемые подрывы.

«Очередной контролируемый подрыв для обрушения аварийных конструкций в здании ЧФ будет произведен ориентировочно в 13:00, – сообщил губернатор. – Будет громко, поэтому предупреждаю заранее».

Севастополь, Лиана Макоба

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