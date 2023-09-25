Орбан: Венгрия не будет поддерживать Украину до восстановления прав закарпатских венгров

Вслед за Польшей на обострение отношений с Украиной пошла Венгрия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать Киев до тех пор, пока не перестанут ущемлять права закарпатских венгров.
Выступая в парламенте на открытии осенней сессии, Орбан сказал:
«Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть».
В качестве примера он привел в Мукачево, руководство которой запретило исполнять гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.
«Мы не будем поддерживать Украину ни по одному вопросу международной повестки, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров в Закарпатье», – подчеркнул глава венгерского правительства.
Будапешт, Платон Ефимчук
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