Орбан: Венгрия не будет поддерживать Украину до восстановления прав закарпатских венгров

Вслед за Польшей на обострение отношений с Украиной пошла Венгрия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать Киев до тех пор, пока не перестанут ущемлять права закарпатских венгров.

Выступая в парламенте на открытии осенней сессии, Орбан сказал:

«Украина несколько лет угнетает венгерские школы, они хотят переделать их в украинские школы или, если не выйдет, закрыть».

В качестве примера он привел в Мукачево, руководство которой запретило исполнять гимн Венгрии и носить одежду в венгерских национальных цветах.

«Мы не будем поддерживать Украину ни по одному вопросу международной повестки, пока она не восстановит законы, гарантирующие права венгров в Закарпатье», – подчеркнул глава венгерского правительства.

Будапешт, Платон Ефимчук

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