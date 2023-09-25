В Судаке гидроцикл налетел на катамаран, есть погибший

В Судаке водитель гидроцикла убил водителя катамарана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, трагедия произошла в минувшее воскресенье.

31-летний житель Ростова-на-Дону катался на гидроцикле в Судакской бухте и в 300 метрах от берега налетел на катамаран, которым управлял 54-летний турист из Темрюка. В результате столкновения темрюкчанин получил множественные травмы и скончался на месте.

Водителя гидроцикла задержали: он оказался нетрезв, вдобавок ко всему у него нет права управлять данным видом транспорта.

Судак, Лиана Макоба

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