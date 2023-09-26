Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Крым ракетами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе воздушную тревогу объявили около 9 часов вечера.
Через губернатор Михаил Развожаев сообщил: «По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается».
Отбой воздушной тревоги объявили в 21:55.
Подробности нападения описал telegram-канал «Рыбарь»:
«По некоторым данным, с борта бомбардировщиков Су-24М осуществлен пуск как минимум двух крылатых ракеты Storm Shadow.
Маршрут пролета «Сторм Шэдоу» пролегал через мыс Тарханкут в направлении Севастополя и Херсонскую область к Джанкою и Гвардейскому. Одна из крылатых ракет уничтожена на подлете к аэродрому Бельбек.
Спустя три-четыре минуты ПВО также отработала по еще одной крылатой ракете севернее Казачьей бухты на подлете к Севастополю.
Также военнослужащие отработали по двум объектам (предварительно Storm Shadow) над Джанкоем и Гвардейским. Точное количество сбитых целей прояснится позже».
В Минобороны РФ ночное происшествие над Черным морем пока не комментируют.
Севастополь, Олег Яковенко
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