Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Крым ракетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Севастополе воздушную тревогу объявили около 9 часов вечера.

Через губернатор Михаил Развожаев сообщил: «По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается».

Отбой воздушной тревоги объявили в 21:55.

Подробности нападения описал telegram-канал «Рыбарь»:

«По некоторым данным, с борта бомбардировщиков Су-24М осуществлен пуск как минимум двух крылатых ракеты Storm Shadow.

Маршрут пролета «Сторм Шэдоу» пролегал через мыс Тарханкут в направлении Севастополя и Херсонскую область к Джанкою и Гвардейскому. Одна из крылатых ракет уничтожена на подлете к аэродрому Бельбек.

Спустя три-четыре минуты ПВО также отработала по еще одной крылатой ракете севернее Казачьей бухты на подлете к Севастополю.

Также военнослужащие отработали по двум объектам (предварительно Storm Shadow) над Джанкоем и Гвардейским. Точное количество сбитых целей прояснится позже».

В Минобороны РФ ночное происшествие над Черным морем пока не комментируют.

Севастополь, Олег Яковенко

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