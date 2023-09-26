Авиация НАТО в три раза увеличила активность в районе Крыма

С начала 2023 года авиация НАТО в 3 раза увеличила количество разведывательных полетов в районе Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar24.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые месяцы годы авиация НАТО выполняла в Черноморском регионе в среднем один полет в день. Так, за неделю с 16 по 22 января зафиксировано 7 полетов, а с 15 по 21 мая – 5.

Но в последнее время разведвылеты участились: с 18 по 24 сентября самолеты и стратегические беспилотники США и их союзников по НАТО курсировали напротив полуострова 21 раз. А за сутки до удара по штабу Черноморского флота, нанесенного ВСУ с помощью крылатых ракет 22 сентября, активность авиации НАТО выросла до 6 полетов в сутки.

Севастополь, Олег Яковенко

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