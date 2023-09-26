Украина рискует стать мировым антилидером по рождаемости

Украина может стать мировым антилидером по рождаемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот показатель в 2020 – 21 годах был самым низким в Европе, а теперь украинские демографы прогнозируют, что он может стать самым низким в мире.

За первые 6 месяцев текущего года в стране зафиксировано на 28% рождений меньше, чем за аналогичный период 2021 года. С 1991 года подобных падений еще не фиксировалось.

Если ситуация будет разворачиваться в негативном ключе и дальше, велик риск, что население Украины сократится до 30 миллионов человек (аналогичные тенденции демонстрируют Гана, Мозамбик, Ангола и Перу).

Эксперты расценивают наметившуюся тенденцию как большую угрозу, а на фоне массовой эмиграции ситуация выглядит практически патовой.

Киев, Платон Ефимчук

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