В Севастополе детей не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги

В Севастополе горожан, в том числе детей, не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Видео опубликовал telegram-канал Baza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 25 сентября во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина.

Напомним, воздушную тревогу объявили около 9 часов вечера. В это время во Дворце находились несколько десятков подростков и взрослых. Мужчина, представившийся сотрудником пожарной безопасности, выгнал всех посетителей на улицу, хотя в здании есть бомбоубежище. Но мужчина, сославшись на вышестоящее начальство, заявил, что оно предназначено только для сотрудников Дворца.

«У вас в своих домах есть укрытие», – отрезал сотрудник пожарной безопасности.

Севастополь, Олег Яковенко

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