Бархатный сезон: загрузка средств размещения в Крыму не превышает 50 процентов

Загрузка средств размещения в Крыму в бархатный сезон не превышает 50%. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пользу туристической сферы полуострова сыграла аномально теплая погода, поддерживающая комфортную температуру моря – плюс 21 – плюс 22 градуса.

Кроме того, санатории удается загружать за счет социальных путевок.

«Да, стоимость этих путевок небольшая, – отметил Волков. – Это сложно для бизнеса с точки зрения экономики, тем не менее, это дает возможность на 30% -50%, а иногда и на 100% загрузить санатории Крыма».

Дополнительный приток туристов обеспечивается за счет новых регионов.

В целом, по словам эксперта, загрузка мест размещения в Крыму на сегодняшний день на 15% ниже, чем год назад.

Напомним, по словам главы РК Сергея Аксенова, за 8 месяцев 2023 года Крым посетили 3,8 млн туристов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Симферополь, Лиана Макоба

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