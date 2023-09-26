В Крыму заявили о спекулятивном повышении цен

Повышение стоимости продуктов питания в Крыму является спекулятивным. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», куриное мясо в республике в течение года подорожало на 30%. Рост цен отмечается по всей стране, но среднероссийский показатель составляет 19%.

В Минпромторге РК рост цен объяснили удорожанием логистики, импортных ветеринарных препаратов, топлива и энергоресурсов, а также невозможностью перевозки грузов через Крымский мост.

Глава Крыма высказал другое мнение:

«Считаю, что повышение цены носит по большей части спекулятивный характер. В связи с этим председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк выехал с проверкой торговых сетей. В свою очередь, министерство промышленной политики РК в ближайшее время проведет анализ деятельности товаропроизводителей и поставщиков, замеченных в необъективном повышении цены на продукты питания».

Симферополь, Лиана Макоба

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