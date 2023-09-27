19-летний крымчанин забил кирпичом случайную прохожую

В 19-летний житель Феодосии забил кирпичом случайную прохожую.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в июне молодой человек в дачном массиве решил украсть металлические листы с крыши заброшенного дома. В какой-то момент он заметила, что за ним наблюдает пожилая женщина.

Испугавшись свидетеля, парень погнался за пенсионеркой и ударил ее гвоздодером по голове. Потом он затащил потерявшую сознание жертву в заброшенное здание и не менее 22 раз ударил кирпичом. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась.

Парень забрал ее телефон и скрылся.

Вскоре его задержали. Свою вину он признал полностью.

Феодосия, Олег Яковенко

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