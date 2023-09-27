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Среда, 27 сентября 2023, 12:34 мск

Новости Крым

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В Крыму насчитали 60 млн туристов

За последние 9 лет Крым посетили 60 млн туристов. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с весны 2014 года в республике открыли 60 новых санаториев и гостиниц, модернизировали 509 объектов размещения, разработали 450 туристических маршрута, а число благоустроенных пляжей выросло в 2 раза –до 446.

Что касается текущего года, то, по словам Гоцанюка, несмотря на логистические трудности и ограничения, туристический поток составил почти 4 млн человек.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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