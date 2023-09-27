В Крыму резко подешевело мясо кур: после того, как начались тотальные проверки, ценник снизился на 17% .
Как уже сообщал «Новый День», сначала 2023 года курятина на полуострове подорожала на 30%. Дошло до того, что филе грудки по цене на 75% превзошло свинину.
Накануне глава РК Сергей Аксенов заявил, что подорожание носит спекулятивный характер и объявил о тотальных проверках. Цены тут же поползли вниз.
При этом птицеводы отмечают: за последние 2 недели корма в Крыму подорожали на 20%, выросли в цене белковые комплексы и витаминные добавки. А стоимость этих компонентов на 70% отражается на себестоимости производства мяса и яиц.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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