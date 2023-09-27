«Священная корова»: в Севастополе столкнулись с проблемой школьного питания

В Севастополе не могут решить проблему обеспечения школьников качественным питанием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ, проведенный в учебных заведениях, показал, что дети возвращают назад до 70% завтраков и обедов. В 2022 году городская контрольно-счетная палата проверила ряд школ и выявила двух подрядчиков, работавших с грубыми нарушениями.

КСП направила жалобу в Роспотребнадзор, но ведомство отказалось проводить дополнительную проверку, сославшись на мораторий на проверки малого бизнеса.

«У нас что, предпринимательское сообщество – священное животное, которое трогать нельзя, – возмутилась глава севастопольского КСП Юлия Кокарева. – В этом году мы планируем повторно отправить обращение в Роспотребнадзор о необходимости проведения проверки. Если нам снова будет отказано, будем обращаться в прокуратуру».

А пока предприниматели, занимающиеся организацией школьного питания, ощущают себя неприкасаемыми и спекулируют на детях: выяснилось, что во многих школьных буфетах стоимость пирожков и булочек значительно выше, чем в магазинах.

«Происходит немыслимое: чтобы не тратить деньги на покупку дорогих пирожков учащиеся на перемене выходят из школы, поворачивают за угол, покупают пирожки, которые стоят дешевле, а потом опаздывают на занятия», – возмутился один из депутатов.

Кокарева сообщила, что сейчас разрабатывается документ, который позволит устраивать проверки предприятий, занимающихся школьным питанием. Но когда этот процесс завершится, не уточнила.

Севастополь, Лиана Макоба

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