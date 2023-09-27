Число погибших на воде в Севастополе выросло в разы

Число погибших на воде в Севастополе в текущем сезоне выросло почти в 3 раза.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении МЧС, с 15 июня по 15 сентября в городе зарегистрировано 20 происшествий на воде. Погибли 16 человек. В 2022 году было зафиксировано 6 утонувших, в 2021 – 4.
Еще 10 несчастных случаев удалось предотвратить. Среди спасенных четверо детей.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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