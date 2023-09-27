Высокие цены на сезонную продукцию в Крыму и Севастополе создают перекупщики

Высокие цены на сезонную продукцию в Крыму и Севастополе провоцируют перекупщики. К такому выводу пришли авторы telegram-канала «Бизнес Крым», сравнив официальную статистику с реальными ценами на оптовых и розничных рынках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данными Крымстата картофель в Севастополе сегодня продается по цене 36,9 рубля за кг, капуста – 41,68 рубля, морковь – 45,81 рубля, свекла – 34,30 рубля, лук репчатый – 33,50 рубля.

Это существенно ниже, чем на рынках Севастополя.

«Прогулявшись по самому дешевому рынку «Чайка» (по – старому), так как теперь это ярмарка Центральная, мы убедились, что картофель пока по 40 рублей, – пишет «Бизнес Крым». – А вот морковь уже по 60 рублей, свёкла тоже – 60 рублей, капуста – 50 рублей, огурцы по 75 рублей, перец болгарский – 80 рублей. Самые дешевые – это кабачки по 35 рублей за кг.

Свеклу выращивают в Крыму, и нет никаких предпосылок, чтобы продавать ее по 60 рублей за кг.

То есть, цены медленно начинают расти вверх, что пока не накладно, но все же есть определенная тревога. Говорят, что севастопольские перекупщики приобретают товар на «Привозе» в Симферополе.

Например, картофель там продается от 15 до 50 рублей за кг, морковь – от 15 до 25 рублей за кг, свекла – от 25 до 35 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу».

Отмечается, что севастопольские чиновники из департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, а также депутаты из комитета по экономики Заксобрания аналитику текущих цен не проводят и в своих отчетах их не отражают.

Севастополь, Лиана Макоба

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