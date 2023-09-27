В Крыму вынесли приговор двум украинцам, обвиняемым в шпионаже

В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины, обвиняемым в шпионаже.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся сведения, являющиеся государственной тайной.
Верховный суд Крыма признал обоих виновными в инкриминируемом преступлении и приговорил одного к 15, другого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.
Симферополь, Олег Яковенко
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