В Крыму вынесли приговор двум украинцам, обвиняемым в шпионаже

В Крыму вынесли приговор двум гражданам Украины, обвиняемым в шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся сведения, являющиеся государственной тайной.

Верховный суд Крыма признал обоих виновными в инкриминируемом преступлении и приговорил одного к 15, другого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Симферополь, Олег Яковенко

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