Кто кого перехитрит: США выдвинули Украине большой список условий для получения помощи

США выдвинули Украине большой список требований, исполнение которых необходимо для получения дальнейшей поддержки от самих США, а также Евросоюза и МВФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», требования разбиты по пунктам в зависимости от сроки выполнения – 3, 6, 12 или 18 месяцев.

На новом этапе реформирования Украина должна изменить состав наблюдательных советов одних важных госпредприятий и сформировать такие для других, усилить институционально НАБУ и САП (в случае с САП, в том числе, путем предоставления независимости от генпрокурора), ограничить сферу деятельности СБУ, продолжить перестройку судебной системы и Министерства обороны (в том числе в сфере закупок).

Кроме того, выдвигается требование ввести рыночные цены на газ и электричество.

«Это еще одно подтверждение, что США, как ключевой союзник Украины, меняют свою политику в отношении Киева, переводя акцент с военной помощи на перестройку системы государственного управления, что рано или поздно отразится и на экономике, и на политической системе, – пишет украинская пресса. – А влияние Вашингтона на Украину – и так огромное сегодня – еще больше усилится.

В тоже время в политических кругах полагают, что украинские власти постараются игнорировать (или имитировать) выполнение многих (если не большинства) требований, полагая, что в текущих условиях Запад не решится на жесткие «дисциплинарные меры» в виде, например, прекращения помощи, так как это может иметь роковые последствия для ситуации на поле боя. И, по этой логике, ситуация по той же коррупции и в других аспектах внутренней политики вряд ли поменяется».

Киев, Платон Ефимчук

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