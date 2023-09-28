В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в работе на ГУР

В Севастополе задержали мужчину по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
По данным ведомства, в 2022 году подозреваемый, уклоняясь от мобилизации, уехал в одно из государств СНГ, где связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и был завербован.
Ему дали задание устроиться на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму. Что он и сделал, а собранные сведения передавал украинским кураторам.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», – уточнили в ведомстве.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube