Проговорились: на Украине планируют изменить форму правления

На Украине планируют изменить форму правления. Подготовка ведется по-тихому. Но избежать огласки не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проговорился первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. На форуме «Дирижеры перемен» он заявил:

«Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом». Дальше сторонников и противников этой идеи попросили поднять руки: большинство присутствующих проголосовало за усиление роли парламента и только несколько человек поддержали усиление роли президента.

«Сижу теперь и думаю, что же на самом деле подразумевалось под «тестируем модель перехода к президентскому государству». Похоже, что уже давно на практике тестируют», – прокомментировала ситуацию депутат Виктория Пташник, присутствовавшая на форуме. И подчеркивает: вносить изменения в Конституцию во время военного положения запрещено.

Корниенко попытался «сдать назад» и заявил, что его неправильно поняли: «Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, ведь президент – это Верховный Главнокомандующий, и во время войны его роль усиливается».

Киев, Платон Ефимчук

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