Правительство России разрабатывает новые меры поддержки турсферы Крыма и Севастополя

Минэкономразвития России разрабатывает новые меры поддержки турсферы Крыма и Севастополя. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил на совместном заседании комитетов Государственной думы по экономической политике и по контролю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пакет предложений должен быть готов в октябре. Какие меры готовятся, Решетников предпочел не конкретизировать.
«Выйдем с неким пакетом дополнительных мер, с Минфином надо будет посоветоваться», – сообщил чиновник.
Министр напомнил, что в текущем году на поддержку Крыма и Севастополя было выделено 2,7 млрд рублей.
«Средства, 10% которых поступает в бюджет от продажи иностранных активов, направили почти все на поддержку Крыма и Севастополя», – заявил Решетников.
Москва, Лиана Макоба
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