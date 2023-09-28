Правительство России разрабатывает новые меры поддержки турсферы Крыма и Севастополя

Минэкономразвития России разрабатывает новые меры поддержки турсферы Крыма и Севастополя. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил на совместном заседании комитетов Государственной думы по экономической политике и по контролю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пакет предложений должен быть готов в октябре. Какие меры готовятся, Решетников предпочел не конкретизировать.

«Выйдем с неким пакетом дополнительных мер, с Минфином надо будет посоветоваться», – сообщил чиновник.

Министр напомнил, что в текущем году на поддержку Крыма и Севастополя было выделено 2,7 млрд рублей.

«Средства, 10% которых поступает в бюджет от продажи иностранных активов, направили почти все на поддержку Крыма и Севастополя», – заявил Решетников.

Москва, Лиана Макоба

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