В Крыму задержали офицера, сбежавшего из части с оружием

В Крыму задержали 27-летнего старшего лейтенанта, сбежавшего из воинской части с оружием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина служил по контракту в Крыму и исчез вместе с оружием. Следователи довольно быстро выяснили, что он взял билет на поезд из Симферополя до Ростова.

В этом поезде его и обнаружили, когда состав еще не успел покинуть полуостров. Следователям старший лейтенант заявил, что отправился по срочным делам, но каким именно – не уточнил.

Симферополь, Олег Яковенко

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