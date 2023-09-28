Строителям жилья в Крыму предоставили преференции

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с помощью новых норм рассчитывают привлечь в экономику Крыма не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Предполагается, что закон будет способствовать комплексному освоению территорий, созданию рабочих мест, пополнению доходной базы региональных бюджетов, а также обеспечению населения полуострова доступным и комфортным жильем.

Согласно документу, застройщикам станет проще выбрать и получить участки для строительства домов.

При этом в договорах о реализации таких инвестпроектов могут прописываться дополнительные обязательства застройщиков по передаче отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность.

Однако для участников СЭЗ, занимающихся инвестпроектами по жилью, не предусматривается особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Москва, Олег Яковенко

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