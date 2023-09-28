ЕС продлил меры защиты для украинских беженцев еще на год

ЕС продлил меры защиты для украинских беженцев еще на один год.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок действующего порядка на территории стран Европейского союза истекал в марте 2024 года. Теперь его продлили до 4 марта 2025.
В рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.
По данным Совета ЕС, сейчас в странах Евросоюза живут более 4 млн украинских беженцев.
Брюссель, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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