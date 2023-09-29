В Севастополе многодетная мать устроила дебош в детском саду

В Севастополе пьющая мать четырех детей устроила очередной дебош в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба Росгвардии Севастополя, первый раз женщина закатила скандал в январе: пришла за ребенком пьяной, поэтому воспитатели отказались отдать ей дочь. Мамаша разразилась нецензурной бранью в присутствии детей. Сотрудники учреждения вызвали Росгвардию.

Дебоширку отправили на медосвидетельствование, ребенка отдали бабушке.

На этот раз история повторилась: нетрезвая дама снова явилась в детсад, воспитатель отказался отдать ребенка, в ответ получил поток обсценной лексики.

В ситуацию пытался вмешаться охранник, но женщина набросилась на него с кулаками. Пришлось снова вызывать Росгвардию. Буйную мамашу передали полиции, ребенка – бабушке.

В беседе с правоохранителями мать, которую неоднократно привлекали к ответственности за подобные проступки, попыталась оправдаться, заявив, что у нее был весомый повод выпить: обмывала новую машину.

Отметим, что вопрос наказания таких родителей обсуждался на этой неделе в Законодательном собрании Севастополя. Было предложено обратиться в Правительство России с идеей увеличить размер штрафов за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас родителям выносится предупреждение или выписывается штраф от 100 до 500 рублей. Это абсолютно неэффективно.

«В Севастополе за 10 месяцев 2022 года привлечены к ответственности 23 родителя в отношении 30 детей. Из них восемь родителей – неоднократно. Это одна четвёртая часть, 25% родителей», – цитирует авторов проекта ForPost.

Однако большинство депутатов идею не поддержали, заявив, что от увеличения штрафов толку не будет – проблему нужно решать комплексно. Но как – не уточнили.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»