В Крыму вынесли приговор мужчине, насиловавшему детей в Ялте и Челябинске

Жителю Ялты вынесли приговор за половые преступления в отношении детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, летом 2014 года мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет. Под предлогом игр он завел мальчика и девочку в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали в мае 2022 года. ДНК-экспертиза позволила подтвердить полное совпадение его генотипа со следами, оставленными в 2014 году на месте преступления.

После этого мужчина оформил явка с повинной и дал подробные признательные показания по данному преступлению, а также по аналогичному факту – в отношении маленькой девочки в Челябинске.

Обвиняемого приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

Ялта, Олег Яковенко

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