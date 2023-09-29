Крым и Севастополь оказались внизу российского рейтинга по уровню зарплат

Крым и Севастополь оказались в нижней части рейтинга российских городов по уровню зарплат. Исследование проводили аналитики РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для оценки ситуации эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг. Средние зарплаты по городам рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2023 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата.

Симферополь оказался на 79 месте: среднюю зарплату на предприятиях здесь зафиксировали на уровне 49,1 тысяч рублей, что на 15,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. На эти деньги можно приобрести 2,49 фиксированного потребительского набора.

В Севастополе ситуация хуже: официальная средняя зарплата на средних и крупных предприятиях указывается в размере 47,4 тысячи рублей (рост 10,9%), приобрести можно 2,35 фиксированного потребнабора. С этими показателями город занимает 90 место из 100.

Симферополь, Лиана Макоба

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