Украина просит западные страны не продлевать программы для беженцев

Киев просит правительства западных стран не продлевать программы для интеграции украинцев. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Совет ЕС принял решение продлить программы помощи беженцам до 4 марта 2025 года. Однако, по словам Науменко, ГМСУ не рассматривает таких украинцев как беженцев.

«Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания», – заявила Науменко.

Чиновница считает данные ООН о 8 млн украинцев за границей «несколько завышенными». Напомним, накануне Совет ЕС сообщал, что в странах Евросоюза находится более 4 млн украинских беженцев.

Киев, Платон Ефимчук

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