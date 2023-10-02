Октябрь в Крыму начинается с чрезвычайной пожарной опасности

Октябрь в Крыму начинается с летней погоды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», со 2 по 5 октября на полуострове воздух будет прогреваться до +25 градусов. Правда, сегодня и в четверг ожидаются достаточно сильные дожди.
Несмотря на это, в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, что с 8 июля на территории полуострова действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на прилегающих к ним территориях.
«За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей», – напомнили в МЧС. Правда за все лето не было ни одного сообщения о том, что кого-то оштрафовали.
Симферополь, Лиана Макоба
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