«Будет тихо, но не пугайтесь»: в Крыму проверят системы оповещения

В Крыму проверят системы оповещения, но сирены выть не будут.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве чрезвычайных ситуаций РК.

на 4 октября назначена проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения сирен.

Напомним, комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения должна проводиться 2 раза в год (обычно в первую среду марта и в первую среду октября), чтобы определить исправность и готовность всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению населения о ЧС, проинформировать людей о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и отработать действия всех задействованных служб.

Как правило, проверки сопровождаются сигналом «Внимание всем!» (более известным в народе как «Воздушная тревога» или вой сирен) и определенным текстом, озвучиваемым через уличные громкоговорители, теле- и радиоприемники. Однако среди способов проверки есть режим «Тихий текст», когда не включаются ни громкоговорители, ни электросирены, не замещаются теле- и радиоканалы.

Как именно будет проходить проверка без включения сирен (4 октября 2023 года в 10:00, 13:00 и 15:00), в МЧС РК не сообщили, но призвали соблюдать спокойствие.

Симферополь, Лиана Макоба

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