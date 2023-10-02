Беспилотник ВСУ сбили на подлете к Крыму из пулемета

Российские пограничники на подлете к Крыму сбили ударный беспилотник ВСУ из пулемета. Об этом пишет telegram-канал SHOT.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», когда именно и где это произошло, не уточняется. Известно, что беспилотник, несший снаряды поражающего действия, пограничники обнаружили поздно вечером. По дрону открыли огонь из крупнокалиберного пулемета Владимирова, установленного на БТР-80.

«Птичку» сбили – при падении два снаряда внутри БПЛА сдетонировали, пострадавших и разрушений нет», – сообщает SHOT.

Симферополь, Олег Яковенко

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