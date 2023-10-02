На Крымском мосту пассажир поезда напал на полицейского

В поезде «Москва – Севастополь» пассажир напал на полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел еще в конце июля: состав шел по Крымскому мосту, когда в тамбуре встретились 43-летний житель Владимирской области и сотрудник патрульно-постовой службы. С чего начался конфликт, не уточняется. Известно лишь, что пассажир спровоцировал драку, но был настолько пьян, что его очень быстро скрутили.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Расследование закончено, начался суд. Дебоширу грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы до 5 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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