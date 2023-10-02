Украинскую валюту отправили в «плавание»

Национальный банк Украины (НБУ) заявил об отказе от фиксированного курса гривны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с конца июля 2022 года официальный курс украинской валюты удерживался на уровне 36,5686 гривны за 1 доллар.

С 3 октября НБУ «переходит в режим управляемой гибкости обменного курса», иными словами – вводят плавающий курс.

«В этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года», -сообщили в ведомстве.

В НБУ заявляют: благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.

При этом обещают, что курсовые колебания будут значительно ограничивать, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления, а курс на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и раньше.

Киев, Платон Ефимчук

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